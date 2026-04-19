Близо 43% е избирателната активсност в Смолян към 16 часа
Рекордна избирателна активност от 42,51 процента към 16 часа регистрира РИК-Смолян. От имащите право на глас 92 858, вота си са дали 39588.
В община Рудозем активността достигна над 52 процента. В община Смолян е 40 на сто. В 10 секция в Смолян преминаха изцяло на гласуване с хартия, заради дефектирала машина. Районната избирателна комисия препрати по
компетентност към прокуратурата сигнал за нередна регистрация на 150 избиратели на един адрес в Девин. От Районната прокуратура там няма информация дали са извършили проверка.
Добрин Тодоров,председател на РИК-Смолян: "По обяснение на техническото лице машината не й достигало достатъчно ток, лицето, техническото лице на "Сиела Норма" много пъти - 4-5 на брой, ходи до изборното помещение, оправя машината, но този проблем така и не се отстрани. Поради тази причина в момента в десета секция в община Смолян се гласува само и единствено с хартия. Към момента са постъпили две жалби допълнително и ние сега Районната избирателна комисия ги разглеждаме."