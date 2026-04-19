НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора"

"Избори 2026: Избери важното" – в ефира на Българската национална телевизия.

В очакване на изборните резултати гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора" с водещи Бойко Василев и Аделина Радева. За първи път данните на двете агенции, с които БНТ работи, "Алфа Рисърч" и "Мяра", ще бъдат проектирани чрез 3D мапинг върху сградата на обществената телевизия.

Само зрителите на БНТ 1 ще могат да видят София отвисоко и да чуят популярни инфлуенсъри в разговор със Стефан А. Щерев.

Репортерите на БНТ ще бъдат навсякъде – от големите градове до най-малките населени места в страната, както и в чужбина.

През целия ден информацията за хода на гласуването е достъпна в ефира, онлайн на сайта BNTNEWS.BG и на мобилното приложение BNT NEWS, където потребителите могат да проследят всичко в реално време, включително чрез аудио стрийм.