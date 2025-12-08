БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) измени лиценза на „Борика“ АД като оператор на платежната система за картови плащания БОРИКА, съобщават от централната банка.

Промяната е свързана с въвеждането на еврото като законно платежно средство от 1 януари 2026 г. От тази дата БОРИКА ще обработва картови операции в евро и ще бъде включена като спомагателна система в европейската система TARGET.

В края на ноември БНБ даде съгласие „Борика“ да прекрати дейността си като оператор на платежната система БИСЕРА6 за преводи в левове, също считано от 1 януари 2026 г.

Управителният съвет на БНБ прие и изменения в няколко наредби във връзка с присъединяването към еврозоната.

Променена е Наредба №43 относно определянето и изплащането на максимална дневна сума при спиране на влогове – актуализирани са правилата за валутата и превалутирането.

Актуализирана е и Наредба №44, като изискванията към приходите на независимите оценители вече се съобразяват с въвеждането на еврото.

БНБ прие и изменения в Наредба №31 за сетълмент на държавни ценни книжа, които уреждат обработката им след влизането в еврозоната.