БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:32 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

От 1 януари 2026 г. платежната система започва да обработва картови операции в евро

бнб преведе 550 000 000 полза държавния бюджет
Слушай новината

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) измени лиценза на „Борика“ АД като оператор на платежната система за картови плащания БОРИКА, съобщават от централната банка.

Промяната е свързана с въвеждането на еврото като законно платежно средство от 1 януари 2026 г. От тази дата БОРИКА ще обработва картови операции в евро и ще бъде включена като спомагателна система в европейската система TARGET.

В края на ноември БНБ даде съгласие „Борика“ да прекрати дейността си като оператор на платежната система БИСЕРА6 за преводи в левове, също считано от 1 януари 2026 г.

Управителният съвет на БНБ прие и изменения в няколко наредби във връзка с присъединяването към еврозоната.

Променена е Наредба №43 относно определянето и изплащането на максимална дневна сума при спиране на влогове – актуализирани са правилата за валутата и превалутирането.

Актуализирана е и Наредба №44, като изискванията към приходите на независимите оценители вече се съобразяват с въвеждането на еврото.

БНБ прие и изменения в Наредба №31 за сетълмент на държавни ценни книжа, които уреждат обработката им след влизането в еврозоната.

#въвеждне на еврото #Борика #БНБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
1
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
2
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
3
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
5
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
6
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Финанси

Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт "След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 03:37 мин.
Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева
Чете се за: 00:12 мин.
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация
Чете се за: 05:17 мин.
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР) Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна "Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отново блокада на "Кулата-Промахон"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ