Бойко Величков ще е новият спортен директор на ЦСКА

Очаква се той да бъде представен официално до края на деня. 

Бойко Величков ще бъде новият спортен директор на ЦСКА. Той ще наследи поста на напусналия преди няколко дни Пауло Нога. Очаква се 51-годишният бивш футболист на "червените" да бъде представен официално до края на деня.

През последните дни от "Армията" си тръгнаха капитанът Лиъм Купър, а Зюмюр Бютучи бе изваден от първия състав заради лоша дисциплина.

Бойко Величков е пряко свързан с ЦСКА, тъй като е юноша на „армейците“, с чийто първи отбор има 17 мача. По време на футболната си кариера той е носил екипите още на Левски, Ловеч, Велбъжд, Спартак Варна, Локомотив София, Черно море и Спартак Варна. В чужбина той е играл за германският Оберхаузен и гръцкия Илисиакос.

Като треньор Величков е работил във Вихрен Сандански, Чавдар Бяла Слатина, Локомотив Мездра и Ботев Враца.

Той има опит като спортен директор, като през 2012-2013 г. е на този пост в Локомотив София. За последно бе спортен директор на Пирин Благоевград.

