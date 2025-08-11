Бойко Величков ще е новият спортен директор на ЦСКА

Бойко Величков ще бъде новият спортен директор на ЦСКА. Той ще наследи поста на напусналия преди няколко дни Пауло Нога. Очаква се 51-годишният бивш футболист на "червените" да бъде представен официално до края на деня.

През последните дни от "Армията" си тръгнаха капитанът Лиъм Купър, а Зюмюр Бютучи бе изваден от първия състав заради лоша дисциплина.

Бойко Величков е пряко свързан с ЦСКА, тъй като е юноша на „армейците“, с чийто първи отбор има 17 мача. По време на футболната си кариера той е носил екипите още на Левски, Ловеч, Велбъжд, Спартак Варна, Локомотив София, Черно море и Спартак Варна. В чужбина той е играл за германският Оберхаузен и гръцкия Илисиакос.

Като треньор Величков е работил във Вихрен Сандански, Чавдар Бяла Слатина, Локомотив Мездра и Ботев Враца.

Той има опит като спортен директор, като през 2012-2013 г. е на този пост в Локомотив София. За последно бе спортен директор на Пирин Благоевград.