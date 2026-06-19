БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бока Хуниорс се раздели с Единсон Кавани след три сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

39-годишният уругваец не възнамерява да прекратява кариерата си и вече разглежда възможностите за следващия етап от футболната си кариера

Бока Хуниорс се раздели с Единсон Кавани след три сезона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Аржентинският гранд Бока Хуниорс е прекратил договора на опитния нападател Единсон Кавани, съобщава местното издание „Оле“. Раздялата между двете страни идва след три сезона на уругваеца в клуба от Буенос Айрес.

Според информацията договорът е бил прекратен по инициатива на клуба и без изплащане на обезщетение на футболиста. Въпреки че вече е на 39 години, Кавани не възнамерява да слага край на професионалната си кариера. В момента той се възстановява от контузия в гърба и планира да се завърне на терена, след като намери нов отбор.

По време на престоя си в Бока Хуниорс бившият нападател на Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед изигра 81 мача, в които отбеляза 28 гола. Въпреки солидната си резултатност, той не успя да спечели трофей с аржентинския клуб.

Междувременно в родината му вече заговориха за евентуално завръщане. Спортният директор на Данубио Густаво Матосас заяви, че клубът би приел с огромно удоволствие своя юноша обратно.

"За нас ще бъде чест да се завърне. Нужно е само да ни изпрати съобщение и ще бъде посрещнат с отворени обятия“, коментира Матосас.

Така бъдещето на Единсон Кавани остава отворено, а след възстановяването си от контузията легендарният нападател ще търси ново предизвикателство в кариерата си.

#ФК Бока Хуниорс #Единсон Кавани

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
3
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
4
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
5
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
3
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
5
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Световен футбол

Истории от Световните първенства – 1974
Истории от Световните първенства – 1974
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
162733
Чете се за: 24:45 мин.
Ашраф Хакими ще бъде изправен пред съд по обвинение в изнасилване Ашраф Хакими ще бъде изправен пред съд по обвинение в изнасилване
Чете се за: 01:42 мин.
Ламин Ямал е все по-близо до завръщане за Испания на Мондиал 2026 Ламин Ямал е все по-близо до завръщане за Испания на Мондиал 2026
Чете се за: 01:20 мин.
Освирквания по трибуните заради новите почивки за хидратация на Мондиал 2026 Освирквания по трибуните заради новите почивки за хидратация на Мондиал 2026
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми НА ЖИВО: След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 01:22 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
ДПС поиска НСО да освети информацията за всички охранявани лица и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ