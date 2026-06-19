Бока Хуниорс се раздели с Единсон Кавани след три сезона

Аржентинският гранд Бока Хуниорс е прекратил договора на опитния нападател Единсон Кавани, съобщава местното издание „Оле“. Раздялата между двете страни идва след три сезона на уругваеца в клуба от Буенос Айрес.

Според информацията договорът е бил прекратен по инициатива на клуба и без изплащане на обезщетение на футболиста. Въпреки че вече е на 39 години, Кавани не възнамерява да слага край на професионалната си кариера. В момента той се възстановява от контузия в гърба и планира да се завърне на терена, след като намери нов отбор.

По време на престоя си в Бока Хуниорс бившият нападател на Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед изигра 81 мача, в които отбеляза 28 гола. Въпреки солидната си резултатност, той не успя да спечели трофей с аржентинския клуб.

Междувременно в родината му вече заговориха за евентуално завръщане. Спортният директор на Данубио Густаво Матосас заяви, че клубът би приел с огромно удоволствие своя юноша обратно.

"За нас ще бъде чест да се завърне. Нужно е само да ни изпрати съобщение и ще бъде посрещнат с отворени обятия“, коментира Матосас.

Така бъдещето на Единсон Кавани остава отворено, а след възстановяването си от контузията легендарният нападател ще търси ново предизвикателство в кариерата си.