Ботев Пловдив назначи Митко Джоров в академията

Един от най-изтъкнатите пловдивски специалисти в детско-юношеския футбол се присъедини към академията на „канарчетата“.

Митко Джоров започна работа като методист в „жълто-черната“ школа по покана на Иван Цветанов и бе приветстван от спортния директор на пловдивчани.

57-годишният специалист е с дългогодишен опит в работата с детско-юношески школи в България, Германия и САЩ, както и с професионални отбори в България.