Ботев Пловдив назначи Митко Джоров в академията

Чете се за: 00:52 мин.
Български футбол
57-годишният специалист е с дългогодишен опит в работата с детско-юношески школи в България, Германия и САЩ.

Митко Джоров
Снимка: Ботев Пловдив
Един от най-изтъкнатите пловдивски специалисти в детско-юношеския футбол се присъедини към академията на „канарчетата“.

Митко Джоров започна работа като методист в „жълто-черната“ школа по покана на Иван Цветанов и бе приветстван от спортния директор на пловдивчани.

57-годишният специалист е с дългогодишен опит в работата с детско-юношески школи в България, Германия и САЩ, както и с професионални отбори в България.

„Щастлив съм да се върна в Ботев Пловдив след 32 години. Ще направя всичко възможно да оправдая очакванията на г-н Цветанов и в най-кратки срокове да изпълним стратегията, която ръководството е заложило пред нас.“, заяви Митко Джоров пред клубната медия на „канарчетата“.

