Ботев Пловдив обвини Васимир Ел-Хатиб в хазартна зависимост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

"Канарчетата" не са доволни само с временното отстраняване на ВАР-арбитъра в мача с Арда.

илиян филипов никога мой роднина участва управлението пфк ботев пловдив
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Благодетелят на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов и ръководството на клуба разпространиха ново официално изявление, в което обявиха, че са подали сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на съдията Васимир Ел-Хатиб, който отговаряше за системата ВАР в двубоя с Арда (Кърджали).

Както е известно, от пловдивския клуб изразиха остро претенциите си към решенията на съдийската бригада в този мач и най-вече към изгонването на Андрей Йорданов с директен червен картон след намеса на системата за видеоарбитраж. Освен това, от управата на "жълто-черните" продължават да настояват за преиграване на двубоя.

Публикуваме цялото изявление на Ботев Пловдив без редакторска намеса:

"След решението на Съдийската комисия към БФС, с което съдията Ел Хатиб беше наказан и временно отстранен от ръководене на мачове, благодарим на членовете на комисията, че най-сетне признаха очевидното – тенденциозното и престъпно съдийство на това лице по време на срещата с Арда Кърджали.

Това обаче е само първа стъпка. Време е комисията, след като е имала смелостта да произнесе буквата „А“, да извърви пътя докрай – чрез пълно, прозрачно и независимо разследване на случая, което да доведе до справедливо решение и възстановяване на феърплея, грубо потъпкан от съдийската намеса на Ел Хатиб.

Срамното петно, оставено от него върху името на българския футбол, трябва да бъде изтрито с категорични действия.

ПФК Ботев Пловдив настоява:

Незабавна отмяна на червения картон на Андрей Йорданов, който бе показан след напълно измислена и манипулирана интервенция чрез ВАР;

Преиграване на мача срещу Арда Кърджали, тъй като скандалната съдийска намеса пряко повлия върху резултата от срещата.

Освен това: ПФК Ботев Пловдив е подал сигнали до компетентните органи на Република България с искане за разследване на възможна хазартна зависимост на Ел Хатиб, както и участие в незаконни хазартни схеми и залагания, свързани с футболни срещи. Подобни съмнения изискват незабавна проверка и строго отношение от страна на всички институции.

Призоваваме новото ръководство на БФС да покаже с действия, че няма да толерира подобни практики и че ще предприеме всички необходими мерки за отстраняване на зависими, корумпирани и вредни за играта лица от системата.

Доверието на клубовете е във ваши ръце. Очакваме не просто думи, а ясна воля, решителност и действия, които да върнат честта и справедливостта във футбола", гласи официалното изявление, подписано от Илиян Филипов и ръководството на Ботев (Пловдив).

#ПФК Ботев Пловдив #Васимир Ел-Хатиб

