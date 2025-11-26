Бриньоне премина първата фаза от рехабилитацията си

Носителката на големия кристален глобус в алпийските ски от миналия сезон – Федерика Бриньоне – успешно премина първата фаза от рехабилитацията си в Торино след тежкото падане на 3 април, при което счупи тибията и фибулата на левия крак.

Италианската звезда вече направи първите крачки към завръщане на пистата: Бриньоне се качи на туристически ски в района на Червиния, като по време на лекото спускане беше придружена от медицински и технически екип на федерацията. Текущият етап от възстановяването ѝ е насочен към това да възвърне усещането за стабилност, баланс и увереност върху ските – процес, който ще продължи и през следващите седмици. Основните тренировки остават във фитнеса, но ще се включват и контролирани спускания, за да се увеличава постепенно натоварването.

Бриньоне се намира в истинска битка с времето, тъй като целта ѝ е да бъде готова за участие на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо, които стартират на 6 февруари догодина.