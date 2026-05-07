БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

С подкрепата си Цанко Цанков показва, че истинските шампиони не са пример само с постиженията си, а и с позицията си.

Цанко Цанков кръводаряване
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Цанко Цанков – първият българин, преплувал Гибралтарския проток, носител на Рекорда на Черно море, световен и европейски рекордьор в 12-часово плуване без прекъсване, многократен шампион на България – застана зад кампанията на Военномедицинска академия (ВМА) за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“

В спорта Цанко е доказал, че човешката воля може да премине през студ, умора, страх, болка и невъзможното на пръв поглед разстояние. Но днес неговото послание е насочено не към рекордите, а към нещо още по-голямо – живота.

Защото има битки, които не се водят в морето. Водят се в болничните стаи, в операционните зали, в спешните отделения. Там, където понякога една банка кръв означава шанс, надежда, утре.
С подкрепата си Цанко Цанков показва, че истинските шампиони не са пример само с постиженията си, а и с позицията си. С готовността да застанат зад кауза, която не носи медали, но спасява човешки животи.

Безвъзмездното кръводаряване е акт на смелост, който не изисква рекорд. Изисква решение. Решение да бъдеш до някого, когото може би никога няма да срещнеш. Решение да помогнеш, когато помощта е най-нужна.

"Винаги съм готов да подкрепя каузи, свързани с човешкия живот. Нека всеки, който може да дари кръв, да го направи. Преодолявал съм студ, умора и страх, но знам, че има каузи, които са по-големи от всеки рекорд. Даряването на кръв е едно от тях. То не изисква свръхсила, а човечност. Един малък жест, който може да подари нечий живот", заяви шампионът.

#Цанко Цанков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
3
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
4
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи,...
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна вчера, атака е имало и през нощта
5
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна...
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата културна програма
6
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Още

Йонас Вингегор: Джирото е голямата ми цел
Йонас Вингегор: Джирото е голямата ми цел
Димитър Николов: Джиро д'Италия е празник на спорта Димитър Николов: Джиро д'Италия е празник на спорта
Чете се за: 03:27 мин.
Спортни новини 07.05.2026 г. 06:30 ч. Спортни новини 07.05.2026 г. 06:30 ч.
Спортни новини 06.05.2026 г., 20:25 ч. Спортни новини 06.05.2026 г., 20:25 ч.
Представяне на отборите в Джиро д'Италия 2026 (ГАЛЕРИЯ) Представяне на отборите в Джиро д'Италия 2026 (ГАЛЕРИЯ)
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“ В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Забравен куфар блокира центъра на Бургас, сапьори се готвят за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Навлизане във въздушното пространство: Два дрона, дошли от Русия,...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Без открити мини, но повече дронове: Военноморските сили засилват...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ