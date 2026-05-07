Йонас Вингегор: Джирото е голямата ми цел

Датчанинът е на прага на историческо постижение.

Йонас Вингегор се цели в първа победа в Обиколката на Италия, която започва утре от Несебър, като това би го наредило сред специалните състезатели, печелили трите големи състезания в Европа - Обиколките на Франция, Италия и Испания. Датчанинът спечели Тур дьо Франс през 2022 и 2023, както и Вуелтата в Испания преди година, като е големият фаворит и на Джиро д'Италия.

"Това е ново предизвикателство и точно от това имам нужда. Нямам търпение да стартирам, целта ми е да спечеля на финала в Рим", каза лидерът на тима Висма-Лийз а Байк пред "Гадзета дело Спорт".

Вестникът припомня в репортажа си от Бургас, че само един българин е завършвал престижното състезание - Николай Михайлов, който финишира на 129-о място в генералното класиране в Милано през 2015 година.

"В продължение на няколко години спортният ми календар бе един и същ, имах нужда от промяна. Джирото е голямата ми цел, тези няколко седмици съм убеден, че ще ми помогнат и да съм в топ форма за Обиколката на Франция. Но сега фокусът ми е върху Джирото. Съжалявам, че не съм участвал в миналите издания, гледал съм състезанието като дете. Не мисля, че съм единственият фаворит, тимът на Ред Бул е много силен", добави датчанинът.

Евентуална победа на Обиколката на Италия ще го превърне в едва осмия колоездач, печелил трите големи състезания, като това са правили до момента Жак Анкетил, Феличе Джимонди, Еди Меркс, Бернар Ино, Алберто Контадор, Винченцо Нибали и Крис Фруум.

Четирикратният победител на Тур дьо Франс Тадей Погачар има нужда от победа в Испания, за да попадне в тази престижна компания.

