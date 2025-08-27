Черно море с група от 21 футболисти за мача с Ботев (Враца)

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Ботев във Враца в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Треньорът на „моряците“ се довери на 21 футболисти.

В групата на Черно море са: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Срещата между Ботев и Черно море е във Враца в петък (29 август) от 19:45 часа.