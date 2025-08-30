ЦСКА гостува на Славия в търсене на първа победа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-рано днес Спартак Варна приема Локомотив Пловдив.

първа лига славия цска галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

С два мача в събота, 30 август продължава седмият кръг на Първа лига. От 19:00 часа Спартак Варна приема Локомотив Пловдив, а от 21:15 Славия е домакин на ЦСКА.

Най-старият столичен клуб постигна първата си победа в началото на седмицата – 2:0 срещу Арда. „Белите“ се позакрепиха след плахото си представяне от началото на сезона.

Златомир Загорчич ще може да разчита на новото попълнение в отбрана Никола Савич. Сръбският младежки национал е взет за заместник на Мартин Георгиев, който очаква трансфер в чужбина. Заги ще е без контузения Исак Соле, който ще се включи в тренировъчния процес след месец.

Славия има точка повече от "червените" – едва четири от началото на сезона, което говори за лошото състояние на съперниците.

ЦСКА е в търсене на нов игрови облик, ала все още Душан Керкез не успява да се справи с кризата и отборът му продължава да няма победа от началото на сезона. Все пак наченките за подобрение са сериозни и при загубата от ЦСКА 1948 (0:1) в предишния кръг столичният гранд пропусна много положения. От клуба пък се оплакаха с декларация против съдията Георги Давидов, който получи наряд за сблъсъка със Славия.

Керкез няма кадрови проблеми и лекуващият до скоро травма Кевин Додай също е на разположение.

ЦСКА има отчетливо превъзходство в баланса срещу Славия, което от историческа гледна точка е нормално. В 151 мача на ниво елит „червените“ са постигнали 82 победи, 42 равни и 27 загуби. Головата разлика е 232:133 в тяхна полза.

В същото време Локомотив Пловдив продължава да показва много силни изяви и няма поражение след 6 кръга. Наред е визита на Спартак Варна.

Спартаклии до момента успяха да стигнат до 4 равенства, включително и нулево такова преди седмица срещу Локомотив София, при това в столицата. Тимът е боеспособен и дава отпор на всеки, но трудно бележи и не успява да се наложи в мачовете.

"Смърфовете" пък на свой ред не печелят много често навън и не са особено резултатни.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Спартак Варна #ПФК Славия #ПФК ЦСКА София

