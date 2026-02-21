Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие в Милано/Кортина

Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова са последните български участници на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Пешков ще стартира в 12:00 ч. в ски бягането 50 километра класически стил в Тезеро. Надпреварата ще бъде излъчена на живо по БНТ 3.

В 15:15 ч. Христова и Тодорова ще се състезават в масовия старт в биатлона на 12.5 километра в Антлохц-Антерселва. Състезанието може да гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Освен двата спорта с българско участие, на 21 февруари ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени,

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже.