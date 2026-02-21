Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026

Отборите на Финландия и Словакия ще спорят за бронзовите медали в мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Сблъсъкът е тази вечер в зала "Санта Джулия“ в Милано и ще започне в 21:40. Мачът ще бъде излъчен на живо по БНТ 3.

Олимпийският шампион от преди 4 години Финландия загуби на полуфиналите от Канада с 2:3, след като водеше с два гола. Словакия отстъпи на САЩ с 2:6 в другия мач късно снощи.

На Игрите в Пекин 2022 словаците спечелиха първия си олимпийски медал, когато за бронза отстраниха Швеция.

Финландия и Словакия бяха част от Група B и се срещнаха в откриващия мач на турнира на 11 февруари. Словакия поднесе голямата изненада, побеждавайки действащия олимпийски шампион с 4:1.

Финалът за титлата между САЩ и Канада е утре, 22 февруари, а прякото предаване по БНТ 1 стартира в 15:00 ч.