БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Сблъсъкът е тази вечер в зала "Санта Джулия“ в Милано и ще започне в 21:40.

гледайте бнт финландия словакия битка бронзовите медали хокейния турнир милано кортина 2026
Слушай новината

Отборите на Финландия и Словакия ще спорят за бронзовите медали в мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Сблъсъкът е тази вечер в зала "Санта Джулия“ в Милано и ще започне в 21:40. Мачът ще бъде излъчен на живо по БНТ 3.

Олимпийският шампион от преди 4 години Финландия загуби на полуфиналите от Канада с 2:3, след като водеше с два гола. Словакия отстъпи на САЩ с 2:6 в другия мач късно снощи.

На Игрите в Пекин 2022 словаците спечелиха първия си олимпийски медал, когато за бронза отстраниха Швеция.

Финландия и Словакия бяха част от Група B и се срещнаха в откриващия мач на турнира на 11 февруари. Словакия поднесе голямата изненада, побеждавайки действащия олимпийски шампион с 4:1.

Финалът за титлата между САЩ и Канада е утре, 22 февруари, а прякото предаване по БНТ 1 стартира в 15:00 ч.

Свързани статии:

САЩ на финал срещу Канада след категорична победа срещу бронзовите медалисти от Пекин 2022
САЩ на финал срещу Канада след категорична победа срещу бронзовите медалисти от Пекин 2022
Американците не се затрудниха срещу Словакия и ги победиха с 6:2.
Чете се за: 01:40 мин.
Канада е първият финалист в хокейния турнир при мъжете
Канада е първият финалист в хокейния турнир при мъжете
„Кленовите листа“ се наложиха с 3:2 над Финландия.
Чете се за: 02:32 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
5
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
6
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Milano Cortina 2026

Олимпийско утро 21.02.2026 г.
Олимпийско утро 21.02.2026 г.
Весела Лечева проведе работни срещи с членове на МОК и с президентите на световните федерации по фигурно пързаляне, бокс и гимнастика Весела Лечева проведе работни срещи с членове на МОК и с президентите на световните федерации по фигурно пързаляне, бокс и гимнастика
Чете се за: 03:10 мин.
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света
Чете се за: 04:35 мин.
Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие в Милано/Кортина Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие в Милано/Кортина
Чете се за: 01:25 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
50479
Чете се за: 18:52 мин.
Йоханес Клаебо се изправя срещу историята - гледайте маратонското ски-бягане на 50 км по БНТ 3 Йоханес Клаебо се изправя срещу историята - гледайте маратонското ски-бягане на 50 км по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка в събота Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София заради снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ