Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Весела Лечева проведе работни срещи с членове на МОК и с президентите на световните федерации по фигурно пързаляне, бокс и гимнастика

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева проведе работни срещи в Милано с членове на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет (МОК) и с президентите на три от най-големите световни федерации – по фигурно пързаляне, бокс и гимнастика.

Лечева разговаря с Ким Дже-йол, президент на Международния съюз по кънки (ISU) и член на МОК, който по време на 145-а сесия на организацията, непосредствено преди началото на Игрите в Милано-Кортина 2026, бе избран за член на Изпълнителното бюро на централата.

Ким, който е президент на Samsung Global Research, е бил заместник-председател на Организационния комитет на Зимните олимпийски игри в Пьончан 2018 и ръководител на южнокорейската делегация на 22-рите Зимни олимпийски игри в Сочи 2014.

Ким Дже-йол прие Лечева в "Къщата на ISU", в която гостите на Игрите могат да гледат на големи екрани всичко най-интересно от ледените спортове.

Председателят на БОК подари на своя домакин почетен плакет. Двамата обсъдиха огромния зрителски интерес към фигурното пързаляне, големите изненади на олимпийския турнир, възможностите за развитие, различните медийни платформи и дигитализация, присъствието на спортистите в социалните мрежи и популяризирането на спорта чрез тях. Лечева разказа и свои лични спомени и преживявания от посещенията си в Република Корея.

Преди това Весела Лечева се срещна с новия президент на Световния бокс - Генадий Головкин, който през ноември той оглави World Boxing. Головкин е и президент на Казахстанския олимпийски комитет.

World Boxing е нова структура, чиято цел е да бъде запазен бокса в олимпийската програма.

Лечева имаше възможност да разговаря още с вицепрезидента на МОК Навал ел Мутавакел, както и с президента на Международната федерация по гимнастика (FIG) и член на МОК Моринари Ватанабе.

Тя отново ще бъде в Антхолц-Антерселва днес, за да проследи последното българско участие на Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт на биатлона в Милано/Кортина 2026.

Състезанието започва в 15:15 часа и ще бъде излъчено пряко по БНТ 1 и БНТ 3. На него ще присъства и служебният спортен министър Димитър Илиев, който вчера пристигна в Италия, а в неделя ще бъде сред официалните гости на церемонията по закриването на Олимпиадата във Верона.

