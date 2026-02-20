Канада е първият финалист в хокейния турнир при мъжете

Нейтън Маккинън се превърна в герой за Канада, след като реализира при числено предимство само 36 секунди преди финалната сирена и донесе драматичната победа с 3:2 над Финландия в първия полуфинал на олимпийския турнир по хокей на лед на Зимните олимпийски игри 2026. „Кленовите листа“ заличиха изоставане от два гола и се класираха за финал за първи път от Сочи 2014, когато на леда за последно участваха звездите от НХЛ.

Финландия започна по-агресивно и поведе 3:05 минути преди края на първата третина при числено предимство. След спечелен фейсоф от Себастиан Ахо шайбата стигна до Мико Рантанен, който с едно докосване откри резултата – 1:0.

В началото на втората част финландците удвоиха чрез Ерик Хаула, останал сам срещу вратаря за 2:0. Канада обаче постепенно пое инициативата и намали, макар и с доза късмет – удар на Кейл Макар рикошира в стика на Сам Райнарт и влетя в мрежата за 1:2.

Асистенция към Макар записа Конър Макдейвид, който постави нов рекорд по точки в олимпийски турнир с участието на играчи от НХЛ – два гола и десет асистенции в пет мача. Досегашното върхово постижение от 11 точки принадлежеше на финландците Теему Селане и Саку Койву от Торино 2006.

В заключителната третина натискът на Канада се засили, но стражът Юси Сарос дълго време устояваше. В 10:34 минута обаче Шей Тиодор изравни с точен изстрел от дистанция – 2:2.



Решаващият момент дойде в последните минути, когато при ново числено предимство Макдейвид намери Маккинън с подаване по широчина, а центърът на Колорадо Аваланш реализира победния гол.

Във втория полуфинал по-късно тази вечер двукратният олимпийски шампион САЩ ще се изправи срещу Словакия, бронзов медалист от Пекин 2022.

