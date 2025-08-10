БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дарвин Нунес смени Ливърпул с Ал Хилал

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Уругвайският нападател вече няма да бележи за британците.

Дарвин Нунес смени Ливърпул с Ал Хилал
Снимка: БТА
Дарвин Нунес смени своята клубна принадлежност. Уругваецът ще продължи своята кариера в Ал Хилал. Нападателят, който прекара последните три години в Ливърпул, сложи подписа си под договор за следващите три сезона с тима от Саудитска Арабия. За трансфера съобщиха и от двата клуба.

Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии твърдят, че саудитците са платили 53 милиона евро на тима от "Анфийлд" за 26-годишния играч.

"Ал-Хилал с удоволствие обявява привличането на уругвайския нападател Дарвин Нунес от Ливърпул с тригодишен договор. Той вече се присъедини към отбора по време на предсезонния тренировъчен лагер в Германия", съобщиха от саудитския тим на уебсайта си.

Нунес премина в Ливърпул през юни 2022-а от Бенфика за 75 милиона евро, но не показа постоянство и записа 40 гола и 26 асистенции в 143 мача във всички турнири.

Нападателят остана извън първия отбор по време на кампанията на Ливърпул, завършила с титлата миналия сезон, като има само осем мача като титуляр в първенството и отбеляза пет пъти.

През лятото "червените" подписаха с германския плеймейкър Флориан Вирц за рекордната за клуба сума от 116 милиона лири и с френския нападател Уго Екитике за 69 милиона плюс допълнителни трансфери.

Ал Хилал, под ръководството на бившия мениджър на Интер Симон Индзаги, стана първият азиатски клуб, победил отбор от Висшата лига в официален мач, когато се наложи над Манчестър Сити на Световното клубно първенство в САЩ миналия месец.

Новият тим на Индзаги се стреми да си осигури рекордна 20-а титла в първенството този сезон, след като завърши втори в Саудитската професионална лига миналия сезон. Другото им попълнение през трансферния прозорец е Тео Ернандес от Милан.

