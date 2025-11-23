Диана Петкова завърши със седем златни медала на държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн в Бургас

Диана Петкова спечели общо седем златни медала от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което приключи днес в “Парк Арена ОЗК” Бургас.

Състезателката на Спринт София прибави още две отличия в последния ден на шампионата. Най-напред спечели спринта на 50 метра свободен стил с време 24.90 секунди, а по-късно участва и в женската щафета на своя отбор на 4 по 50 съчетано, с която постави нов национален рекорд. Квартетът на Спринт София Магдалена Пепегова, Диана Петкова, Камелия Стоименова и Екатерина Аврамова спечели с време 1:53.71 минута и свали шест стотни от досегашното върхово постижение, което също бе поставено от Спринт на Държавното първенство в Бургас преди година.

При мъжете смесената щафета на 4 по 50 спечели ПСК Черно море в състав Самуил Данаилов, Мартин Михайлов, Никола Жеков и Мирослав Терзиев с време 1:40.31 минута.

В последния ден на шампионата Любомир Епитропов (ВСИ) прибави ново злато след успех в коронната си дисциплина 200 метра бруст с време 2:08.19 минути.

В плуването на 200 метра свободен стил при мъжете триумфира Дейвид Найденов (Аквазард) с 1:46.81 минута, а при жените първа е Симона Иванова (Олимп) с 2:02.34 минути.

На 200 метра гръб за жени в отсъствието на рекордьорката Габриела Георгиева, златото взе Магдалена Пепегова (Спринт София) с време 2:12.73 минути.

В комплексното класиране първи е отборът на Спринт София с 41.044 точки, следван от Олимп с 39 055,00 и ПСК Черно море с 31 288,00 точки. Състезателите на Спринт завоюваха най-много медали на шампионата - общо 29 - 14 златни, 9 сребърни и 6 бронзови.