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Едмънтън оглави Западната конференция на НХЛ след победа над Ню Йорк Рейнджърс

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Спорт
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Конър МакДейвид продължи впечатляващата си серия с поне една точка във всеки от първите 19 мача на отбора през сезона

Едмънтън оглави Западната конференция на НХЛ след победа над Ню Йорк Рейнджърс
Снимка: AP Photo
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Едмънтън победи Ню Йорк Рейнджърс с 3:1 като домакин и оглави класирането в Западната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ) с актив от 29 точки.

Леон Драйзайтл отбеляза две попадения за успеха на канадския тим, а капитанът Конър МакДейвид добави още един гол и продължи впечатляващата си серия от началото на сезона.

МакДейвид записа поне една точка във всеки от първите 19 двубоя на Едмънтън през настоящата кампания. По този начин той стана едва четвъртият хокеист в историята на НХЛ с подобно постижение след Уейн Грецки, Мат Сундин и Дани Хийтли.

Рекордът принадлежи на Грецки, който през сезон 1983/1984 записва точки в 51 поредни срещи от началото на първенството. Сундин достига 30 двубоя през 1992 година, а Хийтли – 22 през 2005 година.

МакДейвид вече има 11 гола и 37 асистенции през сезона, като продължава да бъде сред основните фигури в състава на Едмънтън.

Единственото попадение за Ню Йорк Рейнджърс реализира Ярослав Хмелар. Поражението сложи край на серията от три последователни победи на нюйоркчани.

В друга среща от програмата Сан Хосе прекъсна серията си от пет поредни загуби, след като надделя над Ню Йорк Айлъндърс с 3:2 след изпълнение на дузпи.

Решаващото попадение реализира Ивар Стенберг при осмата серия наказателни удари. Той се разписа и в редовното време, а Тайлър Тофоли добави гол и асистенция за домакините.

С основен принос за успеха беше и вратарят Ярослав Аскаров, който направи 30 спасявания в хода на срещата и не допусна попадение при нито едно от осемте изпълнения на съперника в серията от дузпи.

Ню Йорк Айлъндърс на два пъти повеждаше в резултата чрез Бен Хатън и Виктор Еклунд, но не успя да задържи преднината си. Вратарят Иля Сорокин отрази 37 удара, които обаче не бяха достатъчни за победата.

Междувременно Ванкувър продължи негативната си серия, след като отстъпи с 1:3 пред Филаделфия на собствен лед и допусна шесто поредно поражение.

Майкъл Бънтинг, Травис Конечни и Травис Санхайм бяха точни за гостите, които увеличиха актива си на 15 точки.

Ванкувър остава на последното място в общото класиране на НХЛ със само 7 точки след 20 изиграни срещи и едва една победа в редовното време от началото на сезона.

В Източната конференция Каролина води в Столичната дивизия с 30 точки, следвана от Ню Джърси с 26 и Ню Йорк Рейнджърс с 21. В Атлантическата дивизия лидер е Бостън с 27 точки пред Монреал с 25 и Тампа Бей с 24.

#Едмънтън Ойлърс # Ню Йорк Рейнджърс #Западна конференция

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