Ню Йорк Айлъндърс ще трябва да се справя без опитния си нападател Кайл Палмиери до края на сезона в Националната хокейна лига (НХЛ). От клуба обявиха, че 35-годишният хокеист е получил тежка контузия на дясното коляно, която ще го извади от игра за период между шест и осем месеца.

Палмиери пострада при сблъсък с Ийстън Коуън от Торонто пет минути след началото на втория период на двубоя между двата отбора в понеделник. Нападателят напусна леда и не се завърна в игра, а последвалите медицински прегледи установиха скъсване на предната кръстна връзка и менискуса.

Това е втората тежка травма на коляното за опитния хокеист в рамките на близо година. През миналия сезон Палмиери получи контузия на лявото коляно в 23-ия си мач от кампанията, а през настоящия успя да запише едва 25 срещи.

Поредната сериозна травма поставя под въпрос бъдещето на нападателя, който има повече от 15 години опит в НХЛ.

От дебюта си през 2010 година Палмиери е изиграл 948 мача в редовния сезон и още 68 в плейофите с екипите на Анахайм, Ню Джърси и Ню Йорк Айлъндърс.