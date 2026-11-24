Кирил Капризов и Минесота Уайлд постигнаха клубни рекорди при победата с 5:2 над Сан Хосе Шаркс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Тимът от Минеаполис е лидер в класирането на Западната конференция с 41 точки и три повече от Едмънтън Ойлърс, както и в общото подреждане с две пред Каролина Хърикейнс.

Минесота е с баланс 12-0-3 в последните си 15 мача, с което записа най-дългата серия от точки в клубната история. Предното върхово постижение бе постигнато през сезон 2022/2023. Капризов е в серия от точки 15 поредни двубоя с точка, което е клубен рекорд. Руското крило записа гол и три асистенции и вече е с 32 точки за този период.

Капризов също така има поне един гол и една асистенция в шест поредни мача, а вечният рекорд принадлежи на Уейн Грецки с осем двубоя. Канадецът направи тази серия през сезон 1984/1985.

Йоел Ериксон Ек вкара два пъти и добави един голов пас, а останалите попадения за Уайлд бяха дело на Брок Фейбър и Блейк Колман. Филип Густавсон отрази 22 от 24 удара в завръщането си от лечение на контузия, а Джаред Спърджън изигра 1029-ия си мач за Минесота, което също е клубен рекорд. Той изпревари Мико Койву, който игра за Уайлд от 2005/2006 до 2019/2020.

Александър Уенберг и Тайлър Тофоли нанизаха шайбите за Сан Хосе, който е десети в Западната конференция с четири точки пасив от уайлдкард зоната.

Отава Сенатърс спечели с 2:1 срещу Калгари Флеймс, след като Майкъл Амадио и Шейн Пинто се разписаха през първата третина. Отборът от канадската столица е в серия от девет мача с точки и заема второто място в Източната конференция с четири точки зад лидера Каролина Хърикейнс.