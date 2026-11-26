Лоугън Куули и Дилан Гюнтер се отчетоха с по гол и асистенция за Юта Мамът при победата срещу лидера в Западната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ) Минесота Уайлд с 4:3. Гостите от Солт Лейк Сити сложиха край на две рекордни серии на Минесота - 15 поредни мача без загуба в редовното време, както и 15 поредни двубоя с точки за звездата на тима Кирил Капризов (32 точки - 8 гола и 24 асистенции).

Лоусън Краус и Дмитри Симашев също се разписаха, докато Карел Веймелка направи 22 спасявания за отбора на Юта, който спечели за трети път от последните четири двубоя. Така той вече заема седмото място в Централната дивизия с 29 точки, доближавайки се на 3 от втория Далас Старс.

"Всички допринесоха по свой собствен начин. Всички се включиха. Очевидно има много позитивни неща, които да извлечем. Трудно е да победиш отбор, който не е губил в редовното време от толкова мачове. Те повеждаха в последните си 15 мача, но ние вкарахме първи днес. Това е добра крачка напред", заяви старши треньорът на Юта Андре Турини, цитиран от официалния сайт на НХЛ.

Блейк Коулман отбеляза две от попаденията на Минесота, а Йеспер Валстед отрази 16 изстрела срещу вратата си.

Ерик Робинсън и Джейкъб Слейвин вкараха в рамките на минута и половина в третия период, а Каролина Хърикейнс измъкна победата срещу Тампа Бей Лайтнинг с 3:1 като гост. Джейкъб Блейк също се разписа за действащия шампион, който вече е с три поредни успеха и увеличи аванса си на върха на Източната конференция с 41 точки, на 6 пред втория Отава Сенатърс.

Антъни Чирели отбеляза единственото попадение за домакините от Флорида, които допуснаха поредни загуби в редовното време за пръв път през този сезон и са втори в Атлантическата дивизия с 32 точки.

Кътър Готие вкара 19-ия си гол от началото на ноември, а Анахайм Дъкс сложи край на серията си от четири поредни поражения с домакински успех над Сан Хосе Шаркс със 7:0.

Звездата на домакините се превърна в осмия играч в историята на НХЛ, който отбеляза 19 гола в един календарен месец и се нуждае от едно попадение в оставащите два мача до края на ноември, за да изравни рекорда на Теему Селане (от март 1993-та с Уинипег Джетс) и Джо Малоун (от февруари 1921-ва с вече несъществуващия отбор Хамилтън Тайгърс).

Така Анахайм се изкачва до третото място в Тихоокеанската дивизия с 25 точки, на 13 зад лидера Едмънтън Ойлърс, докато Сан Хосе е пети с 24.

Алекс Килърн реализира две попадения, Иън Мур допринесе с гол и асистенция, а Микаел Гранлунд записа три асистенции за Анахайм, който записа първата си "суха мрежа" (б.а. мач без допуснат гол) от октомври 2024-та.

Вашингтон Кепитълс вкара четири гола в края на третия период и сложи край на поредицата от пет поредни загуби с победа със 7:3 срещу Филаделфия Флайърс.

Алекс Тък се отчете с гол и асистенция, а Райън Ленард, Мат Рой, Буун Дженър и Иван Мирошниченко направиха по гол и асистенция за столичаните, които са предпоследни в Централната дивизия с 19 точки.

Травис Конечни, Расмус Ристолайнен и Коул Нъбъл се разписаха за тима на Филаделфия, който заема петото място в Централната дивизия.

Бъфало Сейбърс надигра Ню Йорк Рейнджърс с убедителното 5:1 за третия успех в последните четири двубоя на "сабите". Вратарят Уко-Пека Лууконен беше ключов за успеха с 29 спасявания, а отборът му е шести в Атлантическата дивизия с 26 точки, на 9 зад лидера Отава.

Съставът на Рейнджърс е четвърти в Централната дивизия с 27 точки, на 14 зад лидера Каролина.