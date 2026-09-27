ЕК призова страните членки да намалят потреблението на газ и ток

Европейската комисия призова страните членки да предприемат мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия, за да бъде ограничен натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.

"В контекста на ограниченото глобално предлагане и високата ценова волатилност, намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените", пише еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо до министрите на енергетиката на страните-членки, видяно от "Политико" (Politico).

Йоргенсен призовава министрите да предприемат мерки за ограничаване на търсенето на газ и електроенергия "толкова дълго, колкото е необходимо".

Според еврокомисаря, ситуацията е "предизвикателна", но "засега няма непосредствени рискове за сигурността на доставките".

Газовите хранилища в ЕС в момента са запълнени на 70% от капацитета си (към 26 септември). Това е значително под средното ниво от 87,5% за последните години. ЕС има базова цел те да бъдат запълнени на 90% до началото на ноември.