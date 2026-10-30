Джип навлезе в двор и спря до фасадата на жилищна сграда в Несебър

Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър. Автомобилът преминал през ниско бетонно ограждение и е навлязъл в дворното пространство, като спрял на сантиметри до фасадата на сградата.

Според очевидци зад волана е била украинска гражданка, която според тях е объркала педала на спирачката с този на газта. Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху ограждението.

На място е пристигнала полиция. Към момента няма потвърдена информация за пострадали. Причините за катастрофата се изясняват.