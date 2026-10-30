САЩ одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна: Прехващачите са на стойност 2,1 милиарда долара

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на 500 ракети „Пейтриът“ на Украйна на стойност около 2,1 милиарда долара. Киев ще плати прехващачите с помощта на Канада, Германия и Норвегия, както и с национални средства от заема на Евросъюза в подкрепа на Украйна.

Забавените доставки на противовъздушни ракети „Пейтриът“ засилиха напрежението между Украйна и Съединените щати, след като Доналд Тръмп обяви сделка за дизелово гориво с Русия и критикува Зеленски за ударите срещу руски рафинерии.

Производител на прехващачите е „Локхийд Мартин“. През юли компанията получи поръчка от американската армия на стойност 58,6 милиарда долара. Корпорацията се ангажира да утрои капацитета си за производство на ракети „Пейтриът“ до края на 2030 година и да увеличи с 50 на сто броя на работните места в завода си в Камдън, Арканзас.

По-рано „Локхийд Мартин“ обяви, че производството на прехващачи „Пейтриът“ ще достигне 2000 бройки годишно.