Емона Иванова със злато от международен турнир по пара бадминтон в Прага

Емона Иванова донесе първи златен медал за България от международен турнир по пара бадминтон, след като триумфира в надпреварата на двойки (WD SL3-SU5) на силния турнир в Прага.

Българката, която се състезава в клас SL3, спечели титлата в тандем със София Мацони от Шотландия, демонстрирайки отлична сработеност и стабилна игра по пътя към първото място. Успехът идва като продължение на силното представяне на Иванова, която през миналата година спечели сребърен медал от Европейското първенство в Истанбул – отново на двойки.

В индивидуалната надпревара в клас SL4 българската състезателка се класира на пето място, затвърждавайки добрата си форма на международната сцена.

Зад успехите на Иванова стои и работата на нейния треньор Румяна Иванова, наставник на националния отбор по пара бадминтон и преподавател в НСА „Васил Левски“, която активно подкрепя развитието ѝ по пътя към Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Подкрепа по време на състезанието оказаха и съотборниците ѝ от СК „Орел“ – София. Димитър Павлов завърши на девето място на единично и 17-и на двойки, докато младият Найден Асенов, който дебютира на международната сцена, се класира 17-и на единично и девети на двойки. 20-годишният Асенов впечатли с увереност и безкомпромисна игра срещу утвърдени състезатели.

Участието на българските състезатели бе реализирано с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българската паралимпийска федерация, както и международните спортни организации.

Любопитен момент след края на турнира бе, че националният отбор на България по пара бадминтон упражни правото си на глас, като участва в изборния процес в Прага.