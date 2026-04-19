Стилияна Николова завърши осма на финала на лента на Световната купа в Баку

Стилияна Николова се класира осма на финала на лента на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Родната грация допусна грешки в композицията си и остана осма с 25.250 точки (10.700; 7.450; 7.100).

Представянето на гимнастичката по време на квалификациите беше по-силно. Тогава тя беше пета с 27.500 (трудност 12.100; артистичност 7.850; изпълнение 7.550), но във финала не успя да разгърне напълно потенциала си.

Златният медал взе олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 28.800 точки.

Стилияна Николова завърши надпреварата с три медала - един сребърен и два бронзови, след като по-рано днес стана втора на финала обръч и трета на топка, а вчера завоюва бронзово отличие в многобоя.

По-късно ансамбълът на България ще играе на финала на три обръча и два чифта бухалки.