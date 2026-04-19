Стилияна Николова остана шеста във финала на бухалки на Световната купа в Баку

Най-добрата българска гимнастичка – Стилияна Николова, остана шеста във финала на бухалки по време на Световната купа по художествена гимнастика в Баку. Тя събра 26.450 точки (трудност. 11.300; артистичност. 7.800; изпълнение. 7.350).

Това означава, че възходът, спрямо квалификациите е минимален. Тогава оценка 28.000 точки (трудност 12.900; артистичност 7.950; изпълнение 7.150) и донесе седмото място.

Ева Брезалиева не стигна до финалите, след като се нареди 17-а на бухалки с 27.050 (11.800; 7.800; 7.450).

Конкуренцията беше изключително силна във финала, но златото заслужи Даря Варфоломеев с впечатляващите 29.900 точки. Втора остана София Илтерякова с 28.800, а трета се класира Таисия Онофрийчук с 28.200.