Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място на Световната купа по фехтовка в Атина

Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място за Световната купа по фехтовка в Атина (Гърция).

Йоана Илиева, Емма Нейкова, Вероника Василева и Ралица Гаджева почиваха в първия кръг, във втория победиха Полша с 45:40, а на четвъртфиналите загубиха от силния състава на Франция с 31:45.

Вчера Илиева се нареди 17-а в индивидуалната надпревара на сабя.

Междувременно, тимът на България остана на 24-а позиция на сабя мъже на Световната купа по фехтовка в Падуа (Италия).

Калоян Пешев, Тодор Стойчев и Николай-Томас Георгиев отстъпиха в първия си двубой пред участващите с неутрален статут състезатели от Русия с 21:45.