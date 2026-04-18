Йоана Илиева с 17-о място на Световната купа по фехтовка в Атина

Йоана Илиева завърши на 17-о място в индивидуалната надпревара на сабя от турнира за Световната купа по фехтовка в Атина. В гръцката столица участие взеха 204 състезателки от 39 държави, сред които и пет българки.

Представителката на клуб „Свечников“ започна убедително участието си, след като разгроми Виктория Граудинс от Германия с 15:2 в първия си двубой от елиминациите. В следващата среща, която беше за място сред най-добрите 16, Илиева отстъпи пред унгарката Луца Сюч с 9:15 и така остана на 17-а позиция в крайното класиране. По-късно Сюч стигна до бронзовото отличие в турнира.

Във втория ден на състезанието участие взеха още две българки, които си бяха осигурили място сред най-добрите 64. Вероника Василева загуби в първия кръг от елиминациите от американката Сиобхан Съливан с 9:15 и приключи на 39-о място. Емма Нейкова отстъпи със 7:15 пред представителката на Република Корея Ха-йон Джон и се нареди 61-а.

Останалите българки също записаха участие в турнира. Белослава Иванова завърши на 107-а позиция след предварителните кръгове, а Ралица Гаджева раздели 169-170-о място.

Утре предстои отборната надпревара на сабя при жените, като българският тим ще започне участието си от втория кръг срещу състава на Полша.