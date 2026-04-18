Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Българско участие в два полуфинала на турнир по бадминтон в Малта

Спорт
Гергана Павлова и мъжката двойка Панев/Стоянов си гарантираха медали, юношите добавиха четири бронза в Свиленград

Българско участие в два полуфинала на турнир по бадминтон в Малта
Гергана Павлова и мъжката двойка Евгени Панев / Цветомир Стоянов се класираха за полуфиналите на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта) и си осигуриха отличия от надпреварата.

На сингъл при жените Павлова записа трета поредна победа, след като се наложи над поставената под номер 8 Луцие Крулова с 21:18, 21:13 за 46 минути. В спор за място на финала българката ще се изправи срещу водачката в схемата Агнеш Короши.

В надпреварата на двойки жени Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2, отпаднаха на осминафиналите след загуба от Йорина Ян и Аник Мецгер в три гейма.

При мъжките двойки Панев и Стоянов постигнаха драматичен успех на четвъртфиналите срещу Евън Кени и Джош Тейлър с 18:21, 21:19, 23:21. В полуфиналите българите ще се изправят срещу водачите в схемата Робин Харпър и Хари Уейкфийлд.

Успоредно с това българските състезатели спечелиха четири бронзови отличия на международния турнир за юноши и девойки до 19 години в Свиленград.

На смесени двойки Георги Рупцов и Елена Попиванова отстъпиха на полуфиналите срещу турската двойка Гьокай Гьол и Ниса Нур Чимен.

При двойките юноши Теодор Митев и Калоян Великов също достигнаха до полуфиналите, където загубиха от индийския тандем Ришав Нгангом и Киовейо Вемай.

Така българското участие в двата турнира бе белязано от силно представяне и гарантирани отличия както при мъжете и жените, така и при подрастващите.

#международен турнир по бадминтон в Коспикуа

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и ВИДЕО)
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Йоана Илиева с 17-о място на Световната купа по фехтовка в Атина
Раян Радков с най-висока оценка на кон с гривни на турнир в Италия
Два финала за българските състезатели по спортна аеробика на Световната купа в Токио
Националите по ръгби загубиха с 0:48 от Украйна
Продължава силното представяне на българите на турнир по бадминтон в Малта
В Нова Зеландия започна гласуването за 52-то Народно събрание
Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини Заради дефект: Отпечатаха над 300 000 нови бюлетини
Ден за размисъл за българите в Турция Ден за размисъл за българите в Турция
Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията Заложническа криза в Киев - мъж уби шестима души и беше застрелян от полицията
Техеран затвори отново Ормузкия проток заради американската блокада
Няма извънредни автобуси от Турция към Кърджали за вота в неделя
Как ще гласуват българите във Великобритания?
Емили Ан Бофорт, виконтеса Странгфорд - английската лейди, която...
