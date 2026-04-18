Българско участие в два полуфинала на турнир по бадминтон в Малта

Гергана Павлова и мъжката двойка Евгени Панев / Цветомир Стоянов се класираха за полуфиналите на международния турнир по бадминтон в Коспикуа (Малта) и си осигуриха отличия от надпреварата.

На сингъл при жените Павлова записа трета поредна победа, след като се наложи над поставената под номер 8 Луцие Крулова с 21:18, 21:13 за 46 минути. В спор за място на финала българката ще се изправи срещу водачката в схемата Агнеш Короши.

В надпреварата на двойки жени Павлова и Рая Пашова, поставени под номер 2, отпаднаха на осминафиналите след загуба от Йорина Ян и Аник Мецгер в три гейма.

При мъжките двойки Панев и Стоянов постигнаха драматичен успех на четвъртфиналите срещу Евън Кени и Джош Тейлър с 18:21, 21:19, 23:21. В полуфиналите българите ще се изправят срещу водачите в схемата Робин Харпър и Хари Уейкфийлд.

Успоредно с това българските състезатели спечелиха четири бронзови отличия на международния турнир за юноши и девойки до 19 години в Свиленград.

На смесени двойки Георги Рупцов и Елена Попиванова отстъпиха на полуфиналите срещу турската двойка Гьокай Гьол и Ниса Нур Чимен.

При двойките юноши Теодор Митев и Калоян Великов също достигнаха до полуфиналите, където загубиха от индийския тандем Ришав Нгангом и Киовейо Вемай.

Така българското участие в двата турнира бе белязано от силно представяне и гарантирани отличия както при мъжете и жените, така и при подрастващите.