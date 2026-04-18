Два финала за българските състезатели по спортна аеробика на Световната купа в Токио

За два финала на Световната купа по спортна аеробика в японската столица Токио се класираха българските състезатели.

При жените Борислава Иванова влиза сред осемте най-добри, които утре ще спорят за медалите, с четвърти по сила резултат от квалификациите 18.850 точки. С най-висока оценка е Анастасия Курашвили (Украйна) - 20.400.

На смесени двойки Борислава Иванова и Христо Манолов са пети в пресявките с 18.700 точки.

Александър Мишинков не успя да попадне на финалите при мъжете, след като остана 12-и в квалификациите с 18.200. Испанецът Мигел Мане е с най-висока оценка - 20.250 точки.

В пресявките участваха 26 жени, 20 мъже индивидуално и 18 смесени двойки.