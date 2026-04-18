Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку

Шампион в многобоя стана представителката на Украйна Таисия Онофрийчук с актив от 115.650, със сребро се окичи Даря Варфоломеев (Германия) със 114.750.

С квалификациите на отделните уреди приключи и вторият състезателен ден в индивидуалната надпревара от третата Световна купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан.

Стилияна Николова изигра изключителен многобой и напълно заслужено се окичи с бронзовото отличие с актив от 114.050. Възпитаничката на Валентина Иванова демонстрира висока класа на всички уреди, като даде първи по сила резултат на обръч - 29.800 (D. 13.900; A. 8.100; E. 7.800), както и първи по сила резултат на топка с 28.750 (D. 12.900; A. 8.050; E. 7.800).

Българката се нареди 7-ма на бухалки с 28.000 (D. 12.900; A. 7.950; E. 7.150) и 5-та на лента с 27.500 (D. 12.100; A. 7.850; E. 7.550), с което си осигури участие във финалите и на четирите уреда утре.

Втората ни представителка Ева Брезалиева се класира на 21-ва позиция в многобоя с актив от 103.150. Грацията, водена от Бранимира Маркова, се нареди 14-та на обръч с 26.650 (D. 12.400; A. 7.250; E. 7.050), зае 27-ма позиция на топка с 24.550 (D. 10.600; A. 7.500; E. 6.450), 17-та на бухалки с 27.050 (D. 11.800; A. 7.800; E. 7.450) и 27-ма на лента с 24.900 (D. 11.100; A. 7.550; E. 6.550).

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Филипа Филипова, която бе част от панела за изпълнение на лента.

Утре предстоят финалите - нови емоции, нови възможности и четири шанса за отличие за България чрез Стилияна Николова.

