Стилияна Николова се класира за финалите на бухалки и лента на Световната купа в Баку

Стилияна Николова се класира за финалите на бухалки и на лента на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).



Българката завърши седма в квалификациите на бухалки с оценка 28.000 точки (трудност 12.900; артистичност 7.950; изпълнение 7.150) и пета на лента с 27.500 (12.100; 7.850; 7.550).

Ева Брезалиева също приключи участието си на двата уреда, като се нареди 17-а на бухалки с 27.050 (11.800; 7.800; 7.450) и 27-а на лента с 24.900 (11.100; 7.550; 6.550), оставяйки извън финалите.

Двете българки насочват фокуса си към оставащите съчетания с обръч и топка, които ще определят крайното класиране в многобоя и финалистките на двата уреда. Потокът на Николова и Брезалиева започва от 15:20 българско време.