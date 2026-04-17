Ансамбълът на България заема 12-а позиция след първия ден на Световната купа в Баку

bnt avatar logo
Чете се за: 01:10 мин.
Утре предстои съчетанието с обръчи и бухалки.

Ансамбъл България жени
Снимка: БФХГ
Българският ансамбъл допусна грешки в съчетанието с пет топки и заема 12-а позиция в многобоя след първия ден на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова бяха оценени с 21.150 точки (9.700трудност, 6.600 артистичност, 5.150 изпълнение, 0.300 наказание).

Временното класиране след първия уред се оглавява от Испания с 27.200 точки, пред Израел с 26.700 и Русия (неутрален статут) с 26.550 - резултати, които подчертават високото ниво и сериозната конкуренция в надпреварата.

Съдия за България при ансамблите е Християна Тодорова, която днес беше част от панела за трудност с уред.

Утре предстои съчетанието с обръчи и бухалки, което ще бъде решаващо за крайното класиране в многобоя и ще определи медалистите.

#Световна купа по художествена гимнастика в Баку 2026

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ

Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

