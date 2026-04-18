Националите по ръгби загубиха с 0:48 от Украйна

Мъжкият национален отбор на България по ръгби претърпя тежко поражение с 0:48 (0:10) от Украйна във втория си мач от група „С“ в Дивизия „Конферънс“ на Европейското първенство. Двубоят се проведе на стадион „Динамо“ в Кишинев, а съперникът наложи контрол върху играта през всички 80 минути.

През първата част украинците стигнаха до аванс от 10:0, въпреки че българският тим показа стабилна игра в защита и не се предаде. След почивката обаче разликата нарасна значително. Дори появата в игра на новия селекционер Ивайло Иванов не промени развоя на срещата, като „лъвовете“ така и не успяха да отбележат точки и в заключителните минути отстъпиха и физически.

Съставът на Украйна реализира общо седем есета, пет от които бяха успешно преобразувани, а към актива си добави и наказателен удар.

С победата украинците си гарантираха първото място в групата, след като по-рано надделяха и над Молдова и Турция. България и Молдова имат по един успех до момента, докато турският тим остава без спечелени точки.

Следващото предизвикателство за българския национален отбор е домакинство на Молдова в София на 25 април на стадион „Локомотив“. Срещата ще бъде пряк спор за второто място в групата. Само победителят в потока ще получи шанс да играе бараж за изкачване в Дивизия „Трофи“ — второто ниво на европейското ръгби. Украйна влизаше в турнира като основен фаворит, след като изпадна именно от тази дивизия.