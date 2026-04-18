Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на „Тур де радост“ в Южния парк

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:05 мин.
Колоездачният празник включваше състезания в 4 възрастови групи, конкурси и забавни игри.

Детско вело шоу, Габровски
Снимка: Пресслужба
Синовете на изтъкнатия български колоездач Ивайло Габровски спечелиха злато и бронз в най-голямата възрастова група на поредното велосъстезание за младите в Южния парк. При 12-годишните Яне Габровски стана шампион, а брат му Ивайло финишира трети, за да потвърдят популярната българска поговорка, че „кръвта вода на става“. Баща им е рекордьор по победи в Обиколката на България и единственият с пет триумфа в родния Тур (2003, 2006, 2008, 2009 и 2011), печелил още Обиколките на Румъния (2005), Сърбия (2006) и Турция (2007 и 2012). Другите две деца на легендарния колоездач на столичния „Локомотив“ също бяха сред участниците днес.

Поредният велосипеден празник организиран отново по инициатива на „София – европейска столица на спорта“ и колоездачен клуб „Долчини“ този път бе на Голямата поляна в Южния парк с името „Тур де радост“. Надпреварите се радват на огромен интерес, а сред участниците вече има призьори с по-няколко отличия от различни състезания, като победителя днес при 10-годишните Йоан Диканаров и вицешампиона при 8-годишните Димитър Славов. Заради многото предварителни заявки организаторите увеличиха лимита при регистрацията, осигуряващ нормални условия за състезателни надпревари и въпреки това желаещите да участват бяха далеч над предвидените 350 младежи – бъдещи шампиони.

Колоездачният празник включваше състезания в 4 възрастови групи, конкурси и забавни игри. Събитието бе проследено от хиляди, избрали съботната утрин за разходка и активности в Южния парк. Велосипедистите стартираха по изцяло обезопасен и съобразен с възрастта им маршрут, като според възрастовата група правеха една, две, три или четири тура. Точно както в изпитанията на елитните колоездачи, всеки участник получи стартов пакет със стартов номер и паметна грамота, а първите трима във всяка възрастова група бяха отличени с медали и предметни награди.

Състезанията се проведоха при строго спазване на наредбите – с пилотен професионален велосипедист, множество следящи за сигурността и феърплея комисари по трасето и – разбира се – с връчване на жълтата фланелка на победителя и – в случая детско - шампанско на почетната стълбичка.

Големият брой записани наложи добавянето на още една възрастова група и организирането на квалификации преди финалните гонки. За отличното настроение и многото усмивки по лицата допринесе атрактивната водеща Петрана Петрова, която подгря състезатели и придружаващите ги роднини преди важните стартове.

В края организаторите благодариха на родителите за това, че са записали и довели за участие техните деца и отсега ги поканиха на следващото издание на София вело шоу, което е 31 май в Западния парк, а на 12 септември предстои подобен празник и в Борисова градина.

Медалистите на СОФИЯ ВЕЛО ШОУ ЮЖЕН ПАРК 2026:

ДЕЦА 5-6 г.: Виктор Пеев, Димитър Томов, Димитър Димитров

ДЕЦА 7-8 г.: Боян Яковлиев, Димитър Славов, Стефан Сгуров

ДЕЦА 9-10 г.: Йоан Диканаров, Борислав Караиванов, Божидар Петков

ДЕЦА 11-12 г.: Яне Габровски, Галин Жеков, Ивайло Габровски.

