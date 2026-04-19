Бояна Костадинова взе бронз в категория до 48 кг на еврошампионата по вдигане на тежести

Българката Бояна Костадинова спечели бронзов медал в категория до 48 килограма на европейското първенство по вдигане на тежести при жените, което започна днес в Батуми (Грузия). 18-годишната Костадинова събра двубой от 169 кг – 77 кг в първото движение изхвърляне и 92 кг във второто – изтласкване. Костадинова си тръгва и още един медал – от първото движение.

Европейската титла е Джулия Империо от Италия, която събра двубой от 176 кг (78+98), а второто място зае украинката Катерина Малашчук със 172 (77 +95). Костадинова изпревари Малашчук в първото движение, тъй като първа вдигна тежестта от 77 кг, а после и двете направиха неуспешен опит на 79 кг.

Във второто движение 18-годишната започна успешно на 92 кг, но след това сбърка на 95 и 96 кг.

Във втората женска категория днес до 53 кг няма българско участие, което продължава утре. В понеделник има четирима българи в две мъжки категории. Ангел Русев и Дениз данев ще вдигат в категория до 60 кг, а Иван Димов и Здравко Пеловски са след тях до 65 кг.