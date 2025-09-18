Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките

Старши треньорът на Челси Енцо Мареска похвали играчите си след загубата с 1:3 от Байерн Мюнхен в първия кръг на Шампионската лига. Италианският специалист сподели, че неговият отбор може да се поучи от грешките, които допусна на „Алианц Арена“.

„Бяхме в мача до самия край. Много е трудно да си представим как ще дойдем тук и ще контролираме играта в продължение на 95 минути. Това не е реално“, коментира Мареска.

„Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние. Но просто казах на играчите, че мисля, че научаваме много и ще изградим нещо специално от тази загуба. По отношение на опита, между тях и нас мисля, че има огромна разлика заради мачовете, които са играли в Шампионската лига. Начинът, по който се борихме през част от мача, беше много добър. Можем да се поучим от грешките", добави италианският специалист.