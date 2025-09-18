БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Енцо Мареска: Можем да се поучим от грешките

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Челси похвали играчите си след загубата от Байерн.

Енцо Мареска
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на Челси Енцо Мареска похвали играчите си след загубата с 1:3 от Байерн Мюнхен в първия кръг на Шампионската лига. Италианският специалист сподели, че неговият отбор може да се поучи от грешките, които допусна на „Алианц Арена“.

„Бяхме в мача до самия край. Много е трудно да си представим как ще дойдем тук и ще контролираме играта в продължение на 95 минути. Това не е реално“, коментира Мареска.

„Не можеш да допускаш грешки по начина, по който го направихме ние. Но просто казах на играчите, че мисля, че научаваме много и ще изградим нещо специално от тази загуба. По отношение на опита, между тях и нас мисля, че има огромна разлика заради мачовете, които са играли в Шампионската лига. Начинът, по който се борихме през част от мача, беше много добър. Можем да се поучим от грешките", добави италианският специалист.

Енцо Мареска смята, че Байерн Мюнхен е трябвало да остане с 10 души заради удар на защитника Йонатан Та срещу Педро.

Свързани статии:

Байерн Мюнхен наказа грешките на Челси и започна Шампионска лига с успех
Байерн Мюнхен наказа грешките на Челси и започна Шампионска лига с успех
Хари Кейн се отличи с два гола за победителите.
Чете се за: 01:10 мин.
#ФК Челси #Енцо Мареска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Връхлитат ни студ и силен вятър
1
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Шампионска лига

Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Тежък удар по Аталанта след загубата от ПСЖ
Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха Симеоне: 90 минути ме обиждаха и псуваха
Чете се за: 01:57 мин.
Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс Киву засипа с похвали Интер след успеха над Аякс
Чете се за: 01:32 мин.
Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет Арне Слот: Победихме Атлетико с манталитет
Чете се за: 01:40 мин.
Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта Шампионски старт! ПСЖ направи на пух и прах Аталанта
Чете се за: 04:05 мин.
Гол в добавеното време донесе успеха на Ливърпул над Атлетико Мадрид Гол в добавеното време донесе успеха на Ливърпул над Атлетико Мадрид
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали хоспитализациите, усложненията и тежките случаи
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Полицай почина в центъра на София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека -...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ