Байерн Мюнхен наказа грешките на Челси и започна Шампионска лига с успех

Байерн Мюнхен победи Челси с 3:1 в мач от първия кръг на груповата фаза на Шампионска лига. Хари Кейн се отличи с два гола за победителите.

Баварците откриха резултата в 20-ата минута на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен. Трево Чалоба си отбеляза автогол, в опит да изчисти прострелно центриране на Майкъл Олисе.

Шампионът на Германия удвои преднината си 7 минути по-късно. Хари Кейн бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Мойзес Кайседо срещу английския нападател.

Лондончани успяха да намалят изоставането си в ответната атака. Коул Палмър стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Мало Густо.

След почивката играчите в червено отново имаха два гола преднина. Хари Кейн отново бе точен с удар в далечния ъгъл на вратата.

В предпоследната минута на редовното време попадение на Коул Палмър бе отменено заради засада.