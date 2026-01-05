БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Светослав Вуцов поднови тренировъчен процес с Левски

от БНТ
Спорт
Стражът пропусна първата тренировка на "сините" от зимната подготовка.

светослав вуцов посвещавам победа дядо небето
Светослав Вуцов поднови тренировки с Левски. Вратарят на „сините“ пропусна първата тренировка от началото на зимната подготовка, тъй като страдаше от грипно заболяване. Според информацията стражът, който доскоро игра и в националния отбор, вече се чувства добре и се включи в тренировъчния процес на столичани, съобщават от клуба.

Припомняме, че тимът от „Герена“ пътува утре за Турция, където ще се проведе зимният лагер. Футболистите на Хулио Веласкес имат планирани четири контролни срещи в курорта Белек, откъдето се завръщат в София на 27 януари.

На 28 януари „сините“ ще приемат Вихрен Сандански в последната си проверка преди началото на втория полусезон, а на 3 февруари ще срещнат Лудогорец в спор за Суперкупата на Българи.

Програма на контролните срещи на Левски на лагера в Турция:
13 януари - Ниредхаза (Унгария)
17 януари - Войводина Нови Сад (Сърбия)
21 януари - Заглембе (Полша)
25 януари - Тренчин (Словакия)

