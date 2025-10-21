БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя

Посрещачът над всички срещу Юаса Батери Гротадзолина, където личат имената на Илия Петков и Георги Татаров.

Снимка: A.S. Volley Lube Civitanova/X
Александър Николов се погрижи Кучине Лубе Чивитанова да намери пътя към успеха на старта на новия сезон в италианската волейболна Суперлига. Съставът на Джампаоло Медей спечелиха българския дуел, след като сломиха Илия Петков, Георги Татаров и техните съотборници Юаса Батери Гротадзолина с 3:1 (25:15, 2516, 23:25, 25:23) в мач от първия кръг, изигран пред негова публика в зала „Еуросуоле Форум“.

За Лубе предстои визита срещу Сър Суса Скай Перуджа в италианския елит, която ще бъде на 26 октомври (неделя), докато Татаров, Петков и компания ще домакинстват на Рана Верона ден по-рано.


Домакините нямаха спиране в първия гейм и резултатът след неговия край бе категоричен – 25:15. Ситуацията не се промени и във втората част, в която Лубе отново затвърди своето превъзходство за 25:16.

Гостите показаха зъби в третия гейм и съумяха да го измъкнат с 25:23, стопявайки изоставането си в общия резултат до 1:2 гейма. В четвъртата част не липсваше драма, но домакините стигнаха до 25:23 и сложиха точка на спора за 3:1


Александър Николов даде да се разбере, че не е изгубил своята форма от световното първенство във Филипините. Посрещачът, който може да играе и като диагонал, окрили Лубе със своите 30 точки (1 блок и 4 аса).

Ерик Льопке го последва с 13 точки, Джовани Гардждуло и Матиа Ботоло забиха по 11.

От своя страна Илия Петков започна сред титулярите за Гротадзолина. Центърът изигра цял и се отличи с 6 точки (3 блока). Георги Татаров също започна в стартовия състав, но бе сменен във втория гейм, а срещу името си остави 4 точки (1 блок).

От техните съотборници Джулио Магалини приключи с 13 точки, Микеле Федрици и Амир Глоздех.

