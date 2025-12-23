Седма победа за Алекс Николов и Чивитанова в първенството

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха седма победа в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим надигра МА Акуа Сан Бернардо Кунео, с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) в мач от 12-и кръг на шампионата.

Алекс Николов се отчете с 15 точки (3 аса), като бе втори по резултатност. Най-резултатен бе Ерик Льоепки с 16 точки (3 аса, 2 блокади). Матиа Ботоло записа 11 точки (2 аса, 1 блокада).

За Кунео Нейтън Феръл се отличи с 15 точки (1 блокада), 11 регистрира Марко Седлачек (1 ас).

Лубе e на шесто място във временното класиране с 22 точки (7 победи, 5 загуби). Кунео е десети с 9 точки (2 победи, 10 загуби).

В следващия осми кръг Алекс Николов и съотборниците му срещат Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца, на 26 декември (петък) от 17:00 ч. б.в. Кунео излиза срещу Валза Груп Модена.