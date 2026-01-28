Фестивал в Шотландия - факелно шествие отбелязва наследството на викингите

В Шотландия се проведе най-големият фестивал в чест на наследството на викингите. Стотици хора на Шотландските острови преминаха през град Леруик с горящи факли.

Други носеха факлите си в процесия към копие на викингски кораб, който беше запален. По-рано през деня викингски воини и шотландски гайдари, също преминаха през града. Корените на фестивала са отпреди 12 века.

Факелното шествие е вдъхновено от езическите скандинавски ритуали при кремацията на вождове и религиозните церемонии, които отбелязват периода след зимното слънцестоене.





