Футболните национали на България до 15 г. постигнаха убедителна победа над Азербайджан

България U15 постигна втора победа в турнира за развитие на УЕФА, който се провежда в Молдова.

След успеха с 2:1 срещу домакините във вторник, „лъвчетата“ се наложиха днес с убедителното 5:1 над връстниците си от Азербейджан.

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Теодор Матев, Йоан Йорданов на два пъти, Ник Георгиев и Даниел Лилковски.

„Лъвчетата“ владееха инициативата по време на целия мач и се поздравиха със заслужен успех, който можеше и да е още по-изразителен.

В последния си мач селекцията на България U15 ще срещне Черна гора на 23 ноември от 10.00 часа.