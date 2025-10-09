Гаел Монфис: Когато обичаш нещо толкова много, няма добър момент да се сбогуваш с него

Сезон 2026 ще бъде последният в кариерата на Гаел Монфис, в която той успя да спечели 13 титли, но уви нито една от Големия шлем. Французинът обяви наскоро, че ще приключи с тениса щастлив, че е превърнал това, което му носи страст в професия.

„За първи път държах ракета на две години и половина и започнах да играя професионално на 18. Отпразнувах 39-ия си рожден ден преди месец и бих искал да споделя, че предстоящата година ще бъде последната ми като професионален тенисист“, написа Монфис в публикацията си в Instagram.

„Да мога да превърна страстта си в професия е привилегия, която съм ценял по време на всеки мач и всеки момент от 21-годишната си кариера. Въпреки че този спорт означава много за мен, аз се чувствам спокоен с това решение“, увери Монф.

На 39 години той обаче продължава да мечтае и да се надява.

„Въпреки че бях близо, никога не съм печелил турнир от Големия шлем през кариерата си. И няма да се преструвам, че очаквам да го направя през следващата година. Тези, които ме познават, знаят, че никога не съм мислил по този начин и честно казано, твърде стар съм, за да започвам сега. Животът е твърде кратък. Повярвайте ми, когато казвам, че не съжалявам за нищо“, добави Монфис.

На домашния "Ролан Гарос" тази година любимецът на публиката загуби в четири сета от британеца Джак Дрейпър във втория кръг, но обеща да се завърне отново догодина.

Сред най-успешните му класирания в турнири от Големия шлем, са достигането до полуфиналите на Откритото първенство на Франция през 2008 г. и на Откритото първенство на САЩ през 2016-а.

„Това, което чувствам обаче, е невероятен късмет: луд, луд късмет. Имах късмета да играя в златна ера на тениса, редом с някои от най-великите имена в историята на нашия спорт: Федерер, Надал, Джокович, Мъри. Дори загубата съм я чувствал като нещо епично, когато си лице в лице с легенда. Но трябва да призная, че случайно постигната победа също предизвикваше еуфория в мен“, откровен е Монф.

Той загатна за оттеглянето си по време на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Торонто през юли т.г. Парижанинът докосна корта с дясната си ръка, преди да помаха на публиката, като начин да се сбогува с канадските фенове. На пресконференцията след това потвърди, че е много възможно да не участва повече в турнира, защото следващото му издание е след 2 години.

„Свидетели сме на едно вълнуващо ново поколение играчи и се надявам те да се наслаждават на корта толкова, колкото аз през последните двадесет години. С риск да звуча като баща, ​​какъвто и съм, времето наистина лети“, добави роденият на 1 септември 1986 година парижанин.

„Освен „La Monf“, често са ме наричали „Шоуменът“ по време на кариерата ми, но искам да знаете, че това никога не е било просто шоу за публиката. Това, което виждате, е радост, чиста радост. Моята страст и удоволствие на корта са истински и тяхната енергия ме вдигаше във всеки мач. Когато публиката ме аплодира, тяхната емоция се връща и в моята игра“, обясни още Монфис.

„Когато обичаш нещо толкова много, никога няма добър момент да се сбогуваш. Но на 40 това ще бъде правилният момент за мен. Разбира се, спечелването на още една титла, преди да закача обувките си, би било наистина невероятно. Честно казано обаче, единствената ми истинска цел за следващата година е проста: да се наслаждавам на всяка минута и да играя всеки мач, сякаш е последният ми“, категоричен е Гаел Монфис.

Наскоро той обяви коя е причината да не загуби любовта си към състезанието и успеха, след толкова дълга кариера.

Притежателят на 13 титли от ATP разкри, че един човек е успял да върне искрата, за да продължи с тениса толкова дълго. И този човек се казва Елина Свитолина. Откровението той направи пред своя приятел и колега Жил Симон. Двамата проведоха едночасов откровен разговор, който Монфис публикува в YouTube канала си.

На въпрос на Симон "Щеше ли все още да си професионален играч, ако не беше срещнал Елина?", Монф тогава отговори:

"Мисля, че щях да спра. Когато излязохме от пандемията от Covid, тя ми помогна много. По това време бях в топ 10, но празните кортове не ме интересуваха, беше различно. Наистина започвах да си казвам, че ще спра. И не можах да се върна във формата, в която бях преди пандемията. Тя ми помогна много да се справя с това. Открих желание и значението на думата удоволствие, което е много важно за мен."

С днешна дата, той се наслаждава на дъщеря си и на любовта на съпругата си, но за щастие на феновете си, продължава да се забавлява на кортовете по целия свят. Остава да се надяваме, че краят на кариерата на Монфис ще бъде мечтаният такъв за него, защото на какво ли не е способна любовта!