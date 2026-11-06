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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2027 И РЕАКЦИИТЕ

И ГЕРБ-СДС разкритикуваха проектобюджета, представен в УНСС

Николай Минков от Николай Минков
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И ГЕРБ-СДС разкритикуваха проектобюджета, представен в УНСС
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ГЕРБ-СДС разкритикуваха правителството за начина, по който представи проектобюджета за 2027 г., и за това, че към момента на изявленията им той все още не е бил публикуван на сайта на Министерството на финансите. От партията определиха финансовата рамка като проинфлационна и предупредиха за ново увеличение на дълга, данъците и разходите.

Бившият образователен министър Красимир Вълчев определи бюджета като „бюджет на инерцията“ и разкритикува представянето му в УНСС, преди документът да бъде достъпен за обществено обсъждане.

Красимир Вълчев, депутат от ГЕРБ-СДС: „Ние, ако искаме да разберем бюджета, трябва да се доверим единствено на думите на управляващите. Не можем да направим собствен прочит, не можем да разчитаме на прочита на останалите експерти. Не само Народното събрание, нито една друга институция не може да си прочете бюджета.“

Според него заложената политика ще продължи да подхранва инфлацията.

Красимир Вълчев, депутат от ГЕРБ-СДС: „Бюджетът нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е ляв, нито е десен, нито е социален. Ние просто не знаем как да го наречем, освен може би пак бюджет на инерцията. Ще продължи инфлацията, доколкото разбираме, ще продължи проинфлационната бюджетна политика, бюджетните дефицити.“

Теменужка Петкова, бивш финансов министър, също разкритикува решението проектобюджетът да бъде представен извън парламента.

Теменужка Петкова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Тогава, когато представиш бюджета извън тази сграда, сградата на парламента, това означава, че ти не държиш на тази институция, не държиш да чуваш нейното мнение и тя се превръща де факто в един гумен печат на управляващите“.

Бившият енергиен министър Жечо Станков акцентира върху липсата на достатъчно мерки за компенсация на бизнеса за високите цени на електроенергията и горивата.

Жечо Станков, депутат от ГЕРБ-СДС: „Българският бизнес ще продължава да страда от високите цени на електрическата енергия, ще продължава да не бъде компенсиран на ежемесечна база. Аз вече виждам цените, високите цени на горивата на етикетите на хранителните продукти. Очаквайте още следващата седмица, на 10-о число, бизнесът, като си получи два пъти и половина по-високата сметка за ток в сравнение с летните месеци, тази цена на електроенергията да намери отражение веднага на разхода.“

#представяне на бюджет 2027 #Държавен бюджет #проектобюджет

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