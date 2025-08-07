БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Илиан Илиев определи групата на Черно море за гостуването на ЦСКА

Сред избраните футболисти попадат Димитър Тонев и Жоао Бандаро.

илиан илиев мога съм недоволен старанието футболистите
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на ЦСКА от 4-ия кръг на Първа лига. В нея се завръщат Димитър Тонев, който пропусна двубоя с Берое заради вирус, както и бранителят Жоао Бандаро.

Аут за мача продължава да е Берк Бейхан, който все още не е възстановен от травмата, получена от двубоя с Локомотив София от първия кръг в шампионата.

В групата на Черно море за двубоя са:

Пламен Илиев

Кристиан Томов

Цветомир Панов

Живко Атанасов

Асен Дончев

Росен Стефанов

Влатко Дробаров

Даниел Мартин

Жоао Бандаро

Васил Панайотов

Асен Чандъров

Димитър Тонев

Мартин Милушев

Давид Телес

Жоао Педро

Филипе Кардосо

Николай Златев

Уеслен Жуниор

Георги Лазаров

Селсо Сидни

Густаво Франса.

„Моряците“ се изправят срещу ЦСКА в събота, 9 август, от 19:00 часа на стадион „Васил Левски“.

Преди този мач Черно море заема третото място със 7 точки след две победи и едно равенство. ЦСКА е на 11-о място с 2 точки и все още е без успех от началото на първенството

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #ПФК Черно море #Илиан Илиев

