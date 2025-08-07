Илиан Илиев определи групата на Черно море за гостуването на ЦСКА

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на ЦСКА от 4-ия кръг на Първа лига. В нея се завръщат Димитър Тонев, който пропусна двубоя с Берое заради вирус, както и бранителят Жоао Бандаро.

Аут за мача продължава да е Берк Бейхан, който все още не е възстановен от травмата, получена от двубоя с Локомотив София от първия кръг в шампионата.

В групата на Черно море за двубоя са:

Пламен Илиев

Кристиан Томов

Цветомир Панов

Живко Атанасов

Асен Дончев

Росен Стефанов

Влатко Дробаров

Даниел Мартин

Жоао Бандаро

Васил Панайотов

Асен Чандъров

Димитър Тонев

Мартин Милушев

Давид Телес

Жоао Педро

Филипе Кардосо

Николай Златев

Уеслен Жуниор

Георги Лазаров

Селсо Сидни

Густаво Франса.

„Моряците“ се изправят срещу ЦСКА в събота, 9 август, от 19:00 часа на стадион „Васил Левски“.

Преди този мач Черно море заема третото място със 7 точки след две победи и едно равенство. ЦСКА е на 11-о място с 2 точки и все още е без успех от началото на първенството