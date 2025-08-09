Илия Груев с асистенция срещу Милан

Отборите на Милан и Лийдс завършиха наравно 1:1 в приятелски мач, игран в Дъблин. Българският национал Илия Груев подаде за гола на съотборника си Антон Стах.

Груев влезе на терена в 66-ата минута на мястото на Етан Ампаду и още в следващата минута подаде на привлечения от Хофенхайм германец Стах, който изравни за английския тим.

Преди това Сантяго Хименес бе извел "росонерите" напред в резултата след половин час игра, като той получи асистенция от младия защитник Виторио Мани.

В началото на мача новакът във Висшата лига Лийдс бе по-активен на терена, като италианският нападател Уилфред Гнонто имаше възможност да открие резултата, но ударът му срещна напречната греда.

В 84-ата минута удар с глава на Диего Сиа от Милан също срещна напречната греда.