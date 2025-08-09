БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

Илия Груев с асистенция срещу Милан

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Българинът се появи на терена като резерва.

националът илия груев игра едно полувреме лийдс равенство виляреал
Отборите на Милан и Лийдс завършиха наравно 1:1 в приятелски мач, игран в Дъблин. Българският национал Илия Груев подаде за гола на съотборника си Антон Стах.

Груев влезе на терена в 66-ата минута на мястото на Етан Ампаду и още в следващата минута подаде на привлечения от Хофенхайм германец Стах, който изравни за английския тим.

Преди това Сантяго Хименес бе извел "росонерите" напред в резултата след половин час игра, като той получи асистенция от младия защитник Виторио Мани.

В началото на мача новакът във Висшата лига Лийдс бе по-активен на терена, като италианският нападател Уилфред Гнонто имаше възможност да открие резултата, но ударът му срещна напречната греда.

В 84-ата минута удар с глава на Диего Сиа от Милан също срещна напречната греда.

