Илиян Стефанов: Отборът на Славия е млад и ни чакат още по-хубави моменти

Добрите дни за Славия тепърва предстоят, заяви халфът на "белите" Илиян Стефанов, който бе избран от останалите футболисти и треньори от българското първенство за най-добър играч на изминалия 14-и кръг.

Той вкара единственото попадение за успех с 1:0 срещу Септември в събота.

"Благодаря за наградата, на треньорите и на всички футболисти в първенството. Тази награда трябва да се дава на заслужилите и футболът ни да става все по-добър. Много важни три точки предвид обстоятелствата, че започнахме по-трудно. Самата програма беше по-трудна и отборът ни е млад, но се справяме и ни чакат още по-хубави моменти", заяви Стефанов.

Славия е в серия от седем мача без поражение във всички турнири, включително шест в първенството. "Белите" са десети в класирането с 15 точки.

"Във футбола най-важни са головете. Аз съм халф и трябва да помагам във всички фази на играта, така че това попадение е важно за мен. Щастлив съм, радостен съм, че помагам на отбора. Дори и да не вкарам аз, най-важен е колективният успех. Доколкото съм запознат, до пето място точковият актив на отборите е близък. Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните. Славия е сериозен отбор, който съществува от адски много време и е икона за нашата столица. Потенциалът е голям, отборът е млад и футболистите се развиват. Задружни сме и най-хубавото предстои от този момент нататък", продължи халфът на Славия.

Добрата серия на "белите" се случва след треньорската смяна, при която Ратко Достанич замени Златомир Загорчич начело на отбора.

"Смяната на един треньор винаги носи енергия. Всеки има различни изисквания към тренировките, дисциплина и всякакви правила. Ефектът е позитивен. Аз лично вече се чувствам по-добре. Нямах подготовка с отбора и бе трудно, но съумях да се концентрирам изцяло. Чувствам, че мога да се представям и по-добре, доближавам се до най-добрата ми форма", каза още полузащитникът.

В сряда Славия научи и съперника си в турнира за Купата на България. "Белите" ще се изправят срещу ЦСКА 1948 в средата на декември и Стефанов счита, че неговият отбор е способен да отстрани "червените".