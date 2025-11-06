БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Стефанов: Отборът на Славия е млад и ни чакат още по-хубави моменти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Футболистът на "белите" бе избран за играч на кръга.

Илиян Стефанов: Отборът на Славия е млад и ни чакат още по-хубави моменти
Слушай новината

Добрите дни за Славия тепърва предстоят, заяви халфът на "белите" Илиян Стефанов, който бе избран от останалите футболисти и треньори от българското първенство за най-добър играч на изминалия 14-и кръг.

Той вкара единственото попадение за успех с 1:0 срещу Септември в събота.

"Благодаря за наградата, на треньорите и на всички футболисти в първенството. Тази награда трябва да се дава на заслужилите и футболът ни да става все по-добър. Много важни три точки предвид обстоятелствата, че започнахме по-трудно. Самата програма беше по-трудна и отборът ни е млад, но се справяме и ни чакат още по-хубави моменти", заяви Стефанов.

Славия е в серия от седем мача без поражение във всички турнири, включително шест в първенството. "Белите" са десети в класирането с 15 точки.

"Във футбола най-важни са головете. Аз съм халф и трябва да помагам във всички фази на играта, така че това попадение е важно за мен. Щастлив съм, радостен съм, че помагам на отбора. Дори и да не вкарам аз, най-важен е колективният успех. Доколкото съм запознат, до пето място точковият актив на отборите е близък. Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните. Славия е сериозен отбор, който съществува от адски много време и е икона за нашата столица. Потенциалът е голям, отборът е млад и футболистите се развиват. Задружни сме и най-хубавото предстои от този момент нататък", продължи халфът на Славия.

Добрата серия на "белите" се случва след треньорската смяна, при която Ратко Достанич замени Златомир Загорчич начело на отбора.

"Смяната на един треньор винаги носи енергия. Всеки има различни изисквания към тренировките, дисциплина и всякакви правила. Ефектът е позитивен. Аз лично вече се чувствам по-добре. Нямах подготовка с отбора и бе трудно, но съумях да се концентрирам изцяло. Чувствам, че мога да се представям и по-добре, доближавам се до най-добрата ми форма", каза още полузащитникът.

В сряда Славия научи и съперника си в турнира за Купата на България. "Белите" ще се изправят срещу ЦСКА 1948 в средата на декември и Стефанов счита, че неговият отбор е способен да отстрани "червените".

"Има доста време до този мач. Концентрирани сме към първенството в момента. ЦСКА 1948 е добър отбор и може да стане страхотен двубой. Има време да мислим за тях, но в един мач е възможно да ги отстраним", завърши българският национал.

Свързани статии:

Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов
Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов
"Белите" спечелиха като гост за първи път през сезона.
Чете се за: 02:15 мин.
#Илиян Стефанов #Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Футбол

Монтана се раздели с нападател
Монтана се раздели с нападател
Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби
Чете се за: 01:00 мин.
Тийнейджър продължи договора си с ЦСКА 1948 Тийнейджър продължи договора си с ЦСКА 1948
Чете се за: 00:32 мин.
Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа
Чете се за: 02:17 мин.
Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат Алмати на Ашраф Хакими Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат Алмати на Ашраф Хакими
Чете се за: 01:37 мин.
Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ